Сбросивший подростка под поезд москвич незадолго до этого пытался убить жену

Москвич, который 9 марта сбросил подростка под приближающийся поезд в метро, незадолго до этого пытался убить жену. Об этом рассказала сама женщина. По ее словам, муж мог перепутать мальчика с ней – настоящей целью была именно супруга.

Как выяснилось, 7 февраля мужчина пытался задушить женщину. После этого он оказался в психиатрической клинике.

Супруга злоумышленника обратила внимание на то, что мальчик, которого толкнули под поезд, был с ней одного роста. Она предположила, что супруг спутал ее с подростком.

«На месте подростка, скорее всего, должна была быть я», - сказала женщина Пятому каналу.

Стало известно, что 9 марта ее мужа выпустили из психбольницы и отправили в стационар, откуда он был отпущен до приезда родственницы. По словам женщины, он лечился от длительной депрессии – точный диагноз и болезнь мужа женщина не знает.

Ранее сообщалось, что мальчик выжил только благодаря везению – он упал в яму и поезд проехал над головой. Мужчина, толкнувший подростка, задержан. Возбуждено уголовное дело.