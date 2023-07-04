Друзья погибшего от удара током 15-летнего мальчика рассказали, как он умер

Друзья погибшего от удара током у аппарата с водой мальчика рассказали, как он скончался.

Об этом сообщает E1.ru.

Накануне на Советской улице в Екатеринбурге погиб 15-летний школьник. Друзья играли в футбол и закинули мяч в аппарат с водой, который недавно поставили во дворе. Погибший полез за ним через металлический забор и умер.

Друзья сразу же подбежали к юноше, но он уже был синий. Вероятно, погибший не заметил провод и скончался от удара током.

Как сообщают друзья, школьник в этом году закончил девятый класс. Он был единственным ребенком в семье и занимался футболом. В августе ребенок планировал поехать в Сочи.

По информации СМИ, аппарат по продаже воды был незаконно подключен к частной электроустановке. В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело. От удара током также пострадал друг погибшего, он госпитализирован.

Ранее мы писали, что в Приамурье восьмилетний ребенок умер от удара током в приусадебном участке частного дома.