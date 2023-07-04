Друзья погибшего от удара током 15-летнего мальчика рассказали, как он умер
Друзья погибшего от удара током у аппарата с водой мальчика рассказали, как он скончался.
Об этом сообщает E1.ru.
Накануне на Советской улице в Екатеринбурге погиб 15-летний школьник. Друзья играли в футбол и закинули мяч в аппарат с водой, который недавно поставили во дворе. Погибший полез за ним через металлический забор и умер.
Друзья сразу же подбежали к юноше, но он уже был синий. Вероятно, погибший не заметил провод и скончался от удара током.
Как сообщают друзья, школьник в этом году закончил девятый класс. Он был единственным ребенком в семье и занимался футболом. В августе ребенок планировал поехать в Сочи.
По информации СМИ, аппарат по продаже воды был незаконно подключен к частной электроустановке. В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело. От удара током также пострадал друг погибшего, он госпитализирован.
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