Под Воскресенском сбитая лошадь влетела в салон автомобиля и придавила пассажира

В Воскресенском городском округе на автодороге Конобеево-Барановское в салон машины влетела сбитая лошадь. Животное придавило пассажира. Мужчине сразу вызвали бригаду скорой помощи, но спасти его не удалось. Об этом сообщает mk.ru.

Трагический случай произошел поздним вечером 1 августа. Местная жительница ехала в сторону Конобеева и вдруг увидела в свете фар двух лошадей. Они бежали по дороге в том же направлении. Женщина старалась не задеть животных, из-за чего сбавила скорость. Одна лошадь прижалась к обочине с противоположной стороны, а вторая и дальше бежала по центру.

В это время навстречу двигалась другая машина. Водитель ехал на большой скорости и сбил животное. Туша лошади влетела через лобовое стекло в салон автомобиля и придавила мужчину на переднем сидении.

Свидетели инцидента позвонили в скорую, однако пассажир скончался еще до появления врачей. При этом водитель машины не пострадал.

Вторая лошадь убежала в неизвестном направлении. Сотрудники полиции сейчас выясняют, кто был хозяином животных. Интересно, что на месте ДТП заметили какую-то женщину, которая оплакивала сбитую лошадь.

Местные жители предположили, что попавший в аварию автомобиль был частным такси, которые нередко превышают скорость.

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