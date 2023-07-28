Обматерил полицейских и грозился уйти в ислам: пьяный священник попал в массовое ДТП

В Волгограде священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, матом послал сотрудников полиции, которые задержали его на месте ДТП. Стражам правопорядка он заявил, что принимает ислам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

53-летний клирик Волгоградской и Камышинской епархии сел пьяным за руль автомобиля. Священник протаранил несколько машин и хотел скрыться, но у него не получилось. В результате аварии никто не пострадал.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина все еще пытался сбежать. Он вырывался из рук сотрудников правоохранительных органов и матерился.

Через некоторое время служитель церкви все же подчинился инспекторам. Но, уезжая в полицейской машине, он уверенно сказал: «Перехожу в ислам».

По данным источника, мужчину уже судили за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Ранее мы писали, что в Краснодарском крае водитель школьного автобуса присылал ученицам фото и видео эротического характера. Кадры он находил через интернет.