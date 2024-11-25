Сбили с ног и разорвали: свиньи убили российскую школьницу, пришедшую покормить их

В Красноярском крае 17-летняя школьница зашла в свинарник, чтобы покормить животных и больше не вышла оттуда. Свиньи убили девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, россиянка пострадала из-за агрессивной свиноматки. Она сбила школьницу с ног, из-за чего она ударилась головой и потеряла сознание. Пока девушка была в беспамятстве, на нее напали другие свиньи. Они разорвали ей бедренную артерию левой ноги.

Тревогу забили родители одиннадцатиклассницы, когда она перестала выходить на связь. Они попросили приятеля, чтобы он зашел к ней домой и выяснил, что произошло. Именно он и нашел части тела в свинарнике.

В ходе расследования смерти следователи установили, что смерть жительницы Красноярского края наступила в результате кровопотери. По словам родителей старшеклассницы, свиноматка всегда отличалась агрессивным характером.

Ранее в Ленобласти подросток захлебнулся в канаве с водой. Его нашли мертвым в шортах и зимней куртке.