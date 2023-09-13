Сбили ребенка и скрылись: рухнувшие на 3-летнего мальчика самокатчики задержаны

В Анапе задержали мужчину и женщину, которые во время поездки на самокате сбили 3-летнего ребенка и скрылись. Мальчик получил травму головы. Об это сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ОМВД по городу.

По данным источника, все произошло 9 сентября в сквере Гудовича. Самокатчики катались и не заметили малыша. Они сбили ребенка и не стали возвращаться, а тем более помогать ему. Отмечается, что мальчик упал и получил травму головы.

По информации Telegram-канала «ЧП Краснодар», мужчина и женщина врезались в пострадавшего на огромной скорости. После столкновения транспортное средство и два водителя рухнули на ребенка. Они поспешили скрыться, скорую помощь вызвали очевидцы.

Гонщиков стала искать полиция. В итоге удалось установить личность водителя самоката и его спутницы. Правоохранители задержали 25-летнего жителя Липецкой области и его подругу. Их уже доставили в отдел, где будет проходить разбирательство.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге самокатчик искалечил женщину и предложил смешную компенсацию. Пострадавшая получила множественные переломы и теперь боится выходить на улицу. Она написала заявление на молодого человека и намерена судиться с ним, чтобы взыскать справедливую сумму ущерба.