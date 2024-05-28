Сбежавший с чемпионата Европы член сборной Украины по рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт. Напомним, что для пересечения границы с РФ он сбежал с чемпионата Европы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, члены семьи Кузнецова жили в России в то время, как он сам служил в ВСУ. Когда началась СВО, его отправили на передовую, и по пути он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев.

Во время службы Сергей получил ранение, из-за чего его положили в госпиталь. В интервью Mash он рассказывал, что с него требовали деньги за любую медицинскую помощь. Тогда у него появилась мысль бежать в Россию.

Чтобы это осуществить, Кузнецов поступил в военный университет и ушел в спорт. Попал в сборную Украины и поехал в Польшу на чемпионат. Оттуда он сбежал, пересидел несколько месяцев в Чехии, после чего прилетел в Москву.

В России Сергей встретился с семьей и прошел ряд проверок для получения гражданства. А недавно ему вручили российский паспорт.

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