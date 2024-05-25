«Бок о бок со своими братьями»: экс-скрипач «Аквариума» рассказал о пережитом в зоне СВО инсульте

В 2022 году экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин, известный по псевдониму Рюша, отправился добровольцем на специальную военную операцию. В июле прошлого года музыкант попал в госпиталь с инсультом. После этого ему не позволили вернуться в зону боевых действий.

На фронте Решетина зачислили в первую творческую бригаду, с которой он дал десятки концертов на передовой. Он рассказывал, что артисты должны не только поднимать боевой дух военных, но и возвращать русскую культуру на новые территории.

Прошлым летом у Рюши случился инсульт — музыканта эвакуировали из зоны СВО в госпиталь.

«Это в госпитале сказали, что инсульт, я же не понимаю, отчего он мог случится, никаких переживаний я на фронте не испытывал, наоборот — я там был счастлив, как никогда, потому что был бок о бок со своими братьями, для которых играл любимую музыку», — цитирует артиста «Российская газета».

После госпиталя музыканту не разрешили отправиться на фронт. Скрипачу было сложно возвращаться к мирной жизни — здесь ему все кажется фальшивым, ненастоящим. Люди показались «на гражданке», по его мнению, злыми и слабыми. Потом артист осознал, что это была иллюзия, которой не стоит верить.

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