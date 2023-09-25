Сбежавший из приемной семьи челябинский школьник объяснил свой поступок

В Челябинске нашли школьника, о пропаже которого сообщили сутки назад. Оказалось, что 12-летний мальчик сам ушел из приемной семьи, потому что не хотел там находиться. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника в силовых структурах, ребенка воспитывали в строгости. Он не хотел заниматься спортом. В какой-то момент ему все это надоело, поэтому он просто ушел. Взял с собой мобильный телефон, но бросил его на детской площадке, чтобы его местоположение не могли вычислить. После он побоялся возвращаться из-за потерянного гаджета.

Со школьником провели беседу, после которой он вернулся к опекунам. Полицейские также пообщались с членами приемной семьи и социальным педагогом.

«Ребенок был найден в тот же день, когда появилось объявление о его пропаже. Противоправных действий против него не совершалось», – подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что по данному инциденту все равно продолжается проверка.

Ранее мы писали о том, как школьница сбежала из дома после ссоры с матерью из-за электронной сигареты. Жительница Павловского Посада обратилась за помощью в полицию. Она рассказала о конфликте с дочерью. Женщина нашла в смартфоне у десятиклассницы фотографию, на которой она курит популярную среди молодежи электронную сигарету. После этого мать повздорила с девочкой и отобрала у нее курительное устройство. На следующий день после пробуждения женщина потеряла дочь.