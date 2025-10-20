Сбежавшие из рабства в Мьянме девушки рассказали об избиениях и питании лапшой

Девушки, сбежавшие из рабства в Мьянме, рассказали о пережитом опыте. Они нашли объявление о работе в Telegram – после долгой дороги оказывались в месте, где избивали, кормили остатками лапши, от которой появлялись проблемы со здоровьем.

Подробностями девушки поделились в шоу «Малахов» на канале «Россия».

Как рассказала волонтер Светлана Шерстобоева, в рабстве в Мьянме люди со всего мира, включая Россию и СНГ. Большая часть – китайцы.

По словам Дарьи Тузовой, она увидела объявление о работе моделью-переводчицей в соцсетях, обещали высокую зарплату.

«Дорога длилась несколько дней. Это все было очень тяжело, по каким-то лесам непонятным. Очень часто менялись водители, чтобы сбить след», - рассказала Дарья.

По словам девушки, первый месяц могут заплатить, но потом деньги либо отнимали, либо выкрадывали.

«Кормили остатками лапши, от чего очень быстро появляются проблемы со здоровьем. Они могут даже что-то добавлять, потому что рассудок был замутненный. Были какие-то ужасные продукты», - добавила Тузова.

Девушке повезло – в нее влюбился один из преступников. Мужчина рискнул жизнью, чтобы помочь ей уйти.

«Я уже больше года работаю над тем, чтобы восстановиться и вернуться к нормальной жизни», - поделилась девушка и призвала не верить в такие объявления о работе.

Кристина Меркулова находилась в рабстве три месяца. Она подписала контракт на работу - он обязывал трудиться полгода.

«Мы переправлялись через реку… Меня избили палкой, приковали наручниками к железной палке… Оттуда сбежать невозможно, потому что все огорожено колючей проволокой. Вооруженная охрана, военные с автоматами», - поделилась Меркулова.

У девушки отобрали телефон и дали кнопочный. С него Кристина позвонила в посольство с просьбой о помощи.

Ранее сообщалось, что в рабстве в Мьянме могут находиться несколько десятков россиян.