Сбежавшая из дома 15-летняя жительница Екатеринбурга объяснила свой поступок

Раскрыта причина пропажи 15-летней жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, девочка пропала 12 ноября в Октябрьском районе города, однако обнаружить ее правоохранителям удалось лишь спустя неделю. Выяснилось, что все это время россиянка находилась у своей подруги. По предварительной информации, школьница решила уйти из дома из-за «нехватки свободы».

«У нее были конфликты с родителями из-за определенных требований и домашних обязанностей», - рассказала знакомая несовершеннолетней.

Уточняется, что прежде девочка уже уходила из дома, а в настоящий момент состоит на учете в полиции. При этом семья екатеринбурженки характеризуется как благополучная.

Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее стало известно, что в Артемовском Свердловской области 11-летняя девочка пропала по пути в школу.