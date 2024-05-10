Сбежала через окно: мать детей-маугли из Петербурга выкрала их из больницы и увезла в Самару

Мать детей-маугли, найденных в одном из подвалов Санкт-Петербурга, тайком забрала их из больницы через окно. Женщина решила увезти их домой в Самару. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что несовершеннолетние жили в плохих условиях в северной столице вместе с отцом. Когда об этом стало известно, объявилась мать мальчиков, которая заявила, что не знала о происходящем с ними. Сама она находилась в Самаре. Чтобы помочь детям, их было решено поместить на время в клинику. Но выписки они не дождались, так как мать без ведома врачей решила окончить их лечение.

Россиянка вышла на связь с журналистами и рассказала, что дети содержались в ужасных условиях. По ее словам, таблетки им давали дешевые, при этом им так и не поставили диагнозы.

«Худые как скелеты. Их не лечили, а калечили», - заявила женщина.

Сначала родительница пыталась забрать детей законно, но ей отказывали из-за отсутствия необходимых для опеки документов. Тогда она дождалась, когда персонал потеряет бдительность, и улизнула вместе с мальчиками.

Как сообщает Фонтанка, побег мать совершила через окно. Семья была объявлена в розыск. Однако сама женщина уточнила, что о своем решении забрать детей и увезти их в Самару сообщила и в прокуратуру, и в Минздрав, а также связалась с полицией.

Ранее в Тверской области трехлетняя девочка упала в емкость для сбора сточных вод.