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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 18 мая 2024, 16:08
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Была организована целая операция по поимке: беглый примат терроризировал сельчан Хабаровского края

В Хабаровском крае покусавшую сельчан мартышку пришлось ловить полицейским.
Была организована целая операция по поимке: беглый примат терроризировал сельчан Хабаровского края

© Freepik

Операция по поимке беглого примата была развернута в одном из сел Хабаровского края. На обезьяну поступили жалобы. Она совершила несколько нападений на людей.

С трудом сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать беглого примата по кличке Гарик. Обезьяна улизнула от хозяйки в поселке Мылки и принялась терроризировать народ, передает Telegram-канал Readovka.

Поймать Гарика было крайне трудно. Те, кто участвовал в операции, получили укусы. «Задержать» нарушителя удалось лишь загнав его на веранду дома.

Теперь обезьяну планируют проверить на наличие заболеваний. Для этого примата отправили на станцию по борьбе с болезнями у животных. По данным журналистов, это уже не первый побег Гарика из дома. Примат уже отличался подобным поведением.

Ранее сообщалось, что житель Черкесска изрубил топором двух собак. Инцидент произошел во дворе дома.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Readovka
Автор:Артем Хохлов
Теги:
обезьяна
полиция