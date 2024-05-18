Была организована целая операция по поимке: беглый примат терроризировал сельчан Хабаровского края

Операция по поимке беглого примата была развернута в одном из сел Хабаровского края. На обезьяну поступили жалобы. Она совершила несколько нападений на людей.

С трудом сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать беглого примата по кличке Гарик. Обезьяна улизнула от хозяйки в поселке Мылки и принялась терроризировать народ, передает Telegram-канал Readovka.

Поймать Гарика было крайне трудно. Те, кто участвовал в операции, получили укусы. «Задержать» нарушителя удалось лишь загнав его на веранду дома.

Теперь обезьяну планируют проверить на наличие заболеваний. Для этого примата отправили на станцию по борьбе с болезнями у животных. По данным журналистов, это уже не первый побег Гарика из дома. Примат уже отличался подобным поведением.

Ранее сообщалось, что житель Черкесска изрубил топором двух собак. Инцидент произошел во дворе дома.