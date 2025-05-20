«Сашенька Пичушкин, я тебя люблю»: на месте убийства 7-летней девочки в Бердянске нашли записку

На месте убийства 7-летней девочки в Бердянске нашли записку со словами «Сашенька Пичушкин, я тебя люблю». Напомним, речь идет о битцевском маньяке, который совершил не менее 49 убийств.

Фото записки приводит Telegram-канал SHOT.

По информации источника, мать убитой не сразу обратилась в полицию, а спустя несколько часов. Ребенок ушел из дома днем, а сообщение в полицию поступило в районе 21:30.

Местные жители говорят, что девочка росла в неблагополучной семье. 43-летняя женщина не следила за детьми и била, говорят соседи. Погибшую при этом называют общительной и доброй.

Убийца девочки – 14-летняя школьница – тоже воспитывается в неблагополучной семье. Растет с матерью, но женщина не занимается дочкой. Успела сменить несколько школ, учителя отмечали агрессивное поведение ребенка.

Напомним, школьница убила жертву в лесу молотком – точно так же, как совершал преступления маньяк Пичушкин. Член СПЧ Ева Меркачева рассказывала сайту «Страсти», что в соцсетях есть группы, в которых обсуждают преступления маньяка и признаются в любви. Правозащитница лично общалась с битцевским маньяком и отметила, что это психбольной, ущербный и ущемленный человек.