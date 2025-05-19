«История, про которую я предупреждала»: Ева Меркачева отреагировала на появление подражательницы маньяка Пичушкина
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Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала убийство 14-летней подражательницей битцевского маньяка Александра Пичушкина семилетней девочки в Бердянске. Правозащитница рассказала, что в соцсетях есть группы, где фанаты серийного убийцы обсуждают его деяния и признаются в любви. Об этом Меркачева сообщила сайту «Страсти».
«Это как раз та история, про которую я предупреждала, У нас на сегодняшний день есть в социальных сетях несколько групп, где фанаты Александра Пичушкина собираются, обсуждают его преступления и признаются ему в любви. Одну из групп мне удалось заблокировать и то, после того, как я все это опубличила, стали помогать общественники, посылать разные обращения», - поделилась член СПЧ.
Также правозащитница рассказала, что ждет 14-летнюю девочку, совершившую убийство. Несовершеннолетняя призналась следователям, что на ее счету несколько жертв.
«У девочки явное серьезное расстройство психики. 14 лет - возраст уголовной ответственности. Она подлежит ей. Что ждёт, зависит от результатов экспертизы. Скорее всего, она невменяемая», - сказала Меркачева.
Журналистка лично общалась с Пичушкиным и брала интервью. Она рассказала, что важно говорить о подобных преступниках как об ущербных личностях и не допускать романтизации.
«Опасность некоторых тру-краймов в романтизации. Адекватные и нормальные журналисты рассказывают про все, описывают этих людей именно в той сфере, что никто не захочет быть подражателем. Когда я делала интервью с Пичушкиным, лично с ним общалась, писала о его преступлениях, показала, насколько он ущербный человек. Насколько эта личность задавленная. Насколько он психически болен и ничтожен по своей сути, и никто не хотел бы быть таким психбольным, ущемленным, ущербным, выглядевшим очень нехорошо и так далее. Если в таком свете писать, то ничего, а если кто-то романтизирует…. Но я, например, не могу сейчас привести пример какой-то романтизации Пичушкина у коллег, блогеров, писателей, журналистов. Поэтому здесь исключительно социальные сети, где действительно есть группы, овеянные этой страшной романтикой. И мне до сих пор удивительно, что это все не блокировалось», - заключила Меркачева.