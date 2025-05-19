«История, про которую я предупреждала»: Ева Меркачева отреагировала на появление подражательницы маньяка Пичушкина

«Опасность некоторых тру-краймов в романтизации. Адекватные и нормальные журналисты рассказывают про все, описывают этих людей именно в той сфере, что никто не захочет быть подражателем. Когда я делала интервью с Пичушкиным, лично с ним общалась, писала о его преступлениях, показала, насколько он ущербный человек. Насколько эта личность задавленная. Насколько он психически болен и ничтожен по своей сути, и никто не хотел бы быть таким психбольным, ущемленным, ущербным, выглядевшим очень нехорошо и так далее. Если в таком свете писать, то ничего, а если кто-то романтизирует…. Но я, например, не могу сейчас привести пример какой-то романтизации Пичушкина у коллег, блогеров, писателей, журналистов. Поэтому здесь исключительно социальные сети, где действительно есть группы, овеянные этой страшной романтикой. И мне до сих пор удивительно, что это все не блокировалось», - заключила Меркачева.