«Сашенька, открой, мы только Андрея похороним»: петербуржец три месяца жил с мертвым братом

В Санкт-Петербурге местного жителя увезли в психбольницу после того, как он прожил три месяца с мертвым братом. Мужчина не отдавал родственникам тело, передает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.

Сначала братья жили вместе с мамой. После смерти они начали странно себя вести — в квартире появились вещи с помойки и тараканы. А через некоторое время из жилища стал доноситься запах мертвечины.

Осенью 2024 года братья совсем перестали открывать двери. Один из них общался со всеми через щелку. В итоге двоюродная тетя догадалась, что лишилась одного племянника.

«С ноября он перестал меня пускать домой. В феврале мы с дочкой приехали, по-хорошему ему говорили: „Сашенька, открой, пожалуйста, мы только Андрея похороним…“», — рассказала женщина.

Сотрудники МЧС вскрыли квартиру и нашли там мумифицированное тело мужчины. Брата умершего петербуржца увезли в психиатрическую клинику.

Ранее в Москве сын пришел в квартиру отца и нашел его мумию. Он не общался с родителем с июня 2024 года.