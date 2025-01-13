Опубликовано 13 января 2025, 17:401 мин.
В Москве сын пришел в квартиру отца и нашел его мумию
© Freepik
Житель Москвы с июня 2024 года не связывался с родственниками, а в январе 2025-го нашел мумию отца в квартире. Москвич раньше считал его пропавшим.
Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
9 января мужчина пришел в квартиру отца – на диване он нашел труп. Молодой человек вызвал правоохранителей. Тело мужчины направили в морг.
По предварительной версии, у умершего произошла остановка сердца. Как рассказал источник, по месту его жительства также нашли оружие.
По факту случившегося начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина отправился в лес хоронить собаку, но случайно нашел труп. Тело принадлежало 26-летнему парню, который пропал месяц назад.