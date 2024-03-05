Санитарка ударила по лбу пожилую пациентку, которая не могла встать

В Раменском сотрудница больницы ударила по лбу пожилую пациентку. Таким образом она пыталась заставить женщину встать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в Центральной районной больнице подмосковного Раменского. Пожилая пациентка лежала на кровати четыре дня и не могла встать. Утром 4 марта сотрудница медучреждения решила заставить женщину встать, но та рассказала, что у нее болит нога. Тогда санитарка ударила ее в лоб.

Журналисты обратились в пресс-службу больницы, где рассказали, что после инцидента провели проверку. Они признали, что сотрудница нарушила профессиональные обязанности, поэтому с ней «прекращены трудовые отношения».

«К заведующему отделением применены меры дисциплинарного характера за ненадлежащий контроль работы младшего персонала», – отмечается в сообщении.

Пожилая пациентка переведена в палату, где получает необходимую помощь.

Ранее мы писали о том, что мать из Истры заявила о вине сожителя в переломах у младенца. Полуторамесячного ребенка 24-летней девушки доставили в травмпункт с подозрением на подвывихи рук. Журналисты связались с жительницей, которая рассказала подробности случившегося.