Поднимал за обе руки вверх: мать из Истры заявила о вине сожителя в переломах у младенца

24-летняя мать из поселка Глебовский в Истре, полуторамесячного ребенка которой доставили в травмпункт с подозрением на подвывихи рук, заявила, что травмы мог нанести сожитель. По словам женщины, он поднимал мальчика вверх за обе конечности.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

Сначала женщина сообщила, что травмировала сына, надевая комбинезон. Потом она добавила, что, возможно, виноват сожитель.

В больнице сделали рентген – оказалось, что у малыша сломаны ребра, ключица, предплечья, есть ушиб легких. Врачи предположили, что ребенка били.

Когда мать и сын лежали в больнице с бронхитом и недобором веса, медики видели синяки на теле младенца. 1 марта женщина покинула медучреждение. 3 числа она решила искупать его и заметила, что рука болтается, вызвала медиков.

Квартиру, где проживает ребенок, проверили инспекторы по делам несовершеннолетних. В холодильнике нашли мало еды, а состояние жилища оказалось плохим. По факту причинения ребенку повреждений возбудили уголовное дело.

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