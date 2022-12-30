Самый опасный секс в жизни: почему не стоит этим заниматься в новогоднюю ночь

«Влюбленные часов не наблюдают», — так сказано в известном романе Грибоедова. Действительно, каждый из нас забывает о времени, когда находится со своей второй половинкой. Вариантов для проведения совместного досуга множество: от милых объятий за просмотром фильма до страстной ночи любви. К слову, мало кто знает о том, что иногда занятие сексом может быть опасным для жизни. Об этом рассказал специалист Минздрава Московской области Роман Горенков.

Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения интимная близость может вызвать серьезную нагрузку для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, спиртные напитки нередко лишают человека рассудка, поэтому партнеры могут просто забыть про средства контрацепции и таким способом увеличить шансы заражения венерическими заболеваниями.

Вот почему Роман настоятельно рекомендовал всем влюбленным воздержаться от секса в новогоднюю ночь.

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