Самый лучший бывший: мужчина решил купить дом для экс-супруги на наследство нынешней возлюбленной

На британском форуме одна из пользователей рассказала историю про своего молодого человека, который захотел потратить ее наследство на дом для его бывшей жены и детей.

Деньги девушка получила после смерти близкого человека, но никак ими не распоряжалась. По ее словам, она находилась в трауре, и ей было не до разбирательств с наследством. Зато у ее возлюбленного было много планов на то, куда можно потратить сбережения ее покойного родственника.

Мужчина предложил всерьез заняться покупкой еще одного дома, в котором будут жить его экс-супруга и его дети от первого брака. Британка от такого предложения вышла из себя. Она рассказала, что сильно «взбесилась» и попросила его отстать от нее. Более того, она до сих пор находится в шоке и сомневается, стоит ли продолжать отношения с человеком, который поступает подобным образом.

На форуме девушку поддержали и выразили свои соболезнования. В том числе пользователи писали, что за этого мужчину ни в коем случае ей нельзя выходить замуж, иначе он первым делом заберет у нее половину имущества.

Ранее в Таиланде пьяный турист занялся сексом с проституткой на публике и попал на видео.