Самый известный болельщик «Ак Барса» погиб в 46 лет в результате происшествия с катером на Волге

В результате происшествия с катером на Волге умер самый известный болельщик хоккейного клуба «Ак Барс» Антон Агафонов. Мужчина погиб в возрасте 46 лет.

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Агафонова в клубном свитере с номером 16 запомнили благодаря его манере поддержки команды на «Татнефть Арене». Камеры вылавливали болельщика, который поднимался с места, шел к бортику и выкрикивал что-либо вратарю и игрокам соперника. Он бурно реагировал на решения арбитров, если они принимались не в пользу команды. Агафонов активно призывал других фанатов поддерживать хоккейный клуб.

Известно, что мужчина собрал для празднования дня рождения врачей и медсестер из своего стоматологического кабинета. В какой-то момент компания решила покататься по Волге и арендовала два катера.

В одном при допустимом количестве в 6 человек находились семь, в другом – трое. В какой-то момент судно совершило опасный маневр, из-за которого поднялась волна и обрушилась на катер с 7 пассажирами – на палубу попала вода, в итоге он перевернулся. Пассажиры находились без спасательных жилетов.

Агафонов был во втором катере – он прыгнул в воду спасать утопающих. Как сообщает издание со ссылкой на источник, он спасал беременную – женщина до последнего держалась за него, пока тот не утонул.

