Самую жуткую картину увидели в женском туалете: один из первых спасателей рассказал, что происходило в «Крокусе»

Спасатель, оказавшийся одним из первых в «Крокусе» после теракта, рассказал журналистам, что происходило внутри концертного зала. По его словам, самая страшная картина предстала в женском туалете, где нашли сразу 28 трупов, передает Telegram-канал Mash.

Сотрудникам МЧС было крайне трудно передвигаться по аварийным лестницам, так как на них находилось много жертв. Прибывшие первыми на место теракта специалисты стали выводить людей на улицу, чтобы те не задохнулись от ядовитого дыма. Усложняло поисковые работы то, что выжившие прятались в туалетах, вентиляционных шахтах и подсобках.

Только на пролетах после локализации пожара спасатели насчитали 40 трупов. А больше всего жертв обнаружили в одном из женских туалетов — 28. Многие из них задохнулись от угарного газа, пока прятались от террористов.

Ранее выжившие в «Крокус Сити Холле» мать и дочь рассказали, как спаслись. Они находились рядом с боевиками, но смогли миновать опасность.