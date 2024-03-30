Находились в пяти метрах от террористов: выжившие в «Крокус Сити Холле» мать и дочь рассказали, как спаслись

Выжившие в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта Дарья Андросова и ее мать Вера рассказали, что им удалось спастись несмотря на то, что террористы находились в пяти метрах от них. В беседе с газетой «Известия» женщины поделились подробностями произошедшего.

Дарья Андросова призналась, что, когда началась стрельба, она подумала, что все это розыгрыш.

«Сначала казалось, что это какой-то пранк, просто не понимали, что происходит. [В такие моменты] у тебя мозг отказывается склеить две картинки», — рассказала свидетельница событий.

Однако только спустя время женщины осознали, что террористы находились в пяти метрах и не заметили их.

«С нами забежало человек 10, я маму спрятала в этот металлоискатель, остальные с нами начали распихиваться кто куда. Я помню, что я только кричу „На пол!“, и все легли. Это такое коллективное бессознательное [чувство]. И они прошли мимо нас, вот эти вспышки, каждый выстрел — вспышка. Расстояние от нас было буквально 5 — 10 метров», — поделилась Дарья Андросова.

По словам очевидицы, для того чтобы заметить их, террористу достаточно было повернуть голову. Дарья Андросова добавила, что спустя несколько секунд люди побежали к дверям, кто-то выбегал в окно.

Дарья и Вера Андросовы также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Группа людей с оружием ворвалась в здание и открыла стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее сообщалось о том, что бывший концертный директор группы «А-Студио» Александр Старых пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Он споткнулся, когда убегал от террористов, и получил несколько травм.