Самолет со 192 пассажирами на борту столкнулся с другим лайнером в аэропорту

В аэропорту Атланты, США, самолет врезался в пустой лайнер на взлетной полосе, протаранив борт крылом. Об этом пишет Associated Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 августа. Сообщается, что воздушное судно авиакомпании Delta Airlines задело другой самолет крылом при выходе из зоны ожидания. На борту находилось 192 пассажира. Сообщается, что ни пассажиры, ни члены экипажа — два пилота и четыре бортпроводника, — не пострадали.

По данным FlightAware, сайта, отслеживающего задержки рейсов, лайнер должен был вылететь из Атланты в Гватемала-Сити. Всех пассажиров пересадили на другой самолет.

«Дополнительная информация об инциденте пока недоступна», — говориться в материале.

