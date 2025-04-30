Самолет из Петербурга экстренно сел во Внукове из-за инфаркта у пассажирки

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Астрахань самолет экстренно сел из-за пассажирки с инфарктом. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, лайнер сел в аэропорту Внуково из-за инцидента на борту. Во время полета у женщины случился инфаркт.

«Предварительно, у пассажирки инфаркт. Медики проводят реанимационные мероприятия», — рассказал собеседник журналистам.

Отмечается, что на борту самолета было 180 пассажиров. Лайнер запросил посадку и приземлился на запасном аэродроме днем, 30 апреля.

Ранее мы писали о том, что самолет совершил экстренную посадку в Волгограде с умирающим человеком на борту. Командир лайнера принял решение прервать рейс из-за критического состояния пассажира. Мужчине, которому внезапно стало плохо на высоте 11 тысяч метров, на вид 60-65 лет.