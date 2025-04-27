На высоте 11 тысяч метров: пассажир самолета потерял сознание на борту и умер

Медики констатировали смерть мужчины, который летел из Москвы в Магас. Судно с пассажиром, чье самочувствие резко ухудшилось в небе, экстренно село в Волгограде, передает портал V1.

Командир лайнера принял решение прервать рейс из-за критического состояния пассажира. Мужчине, которому внезапно стало плохо на высоте 11 тысяч метров, на вид 60-65 лет.

Из-за чего россиянину стало плохо, не известно. В итоге он потерял сознание, а самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде. На место прибыли медики.

Спасти мужчину не удалось: специалисты лишь констатировали его смерть. Что стало причиной смерти пассажира, станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что на борту рейса Москва — Хургада скончался пассажир. Ему резко стало плохо во время полета.