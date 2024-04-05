Самолет авиакомпании Azur Air из Пхукета в Сочи задымился на взлетной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задымление борта произошло во время вылета из аэропорта Пхукета в Таиланде. По данным журналистов, рейс должен был вылететь в 15:00 по местному времени, однако во время рулежки на борту Boeing 767 появился дым.

По словам пассажиров, источник дыма исходил из двигателя. Якобы, загорелось масло. Прибывшие на место экстренные службы после проверки начали сливать керосин.

Сейчас пассажиров высадили из самолета — они ждут замену рейса в аэропорту.

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