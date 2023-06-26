Самокатчик оказывал первую помощь: появились детали ДТП, в которое попала актриса Алена Митрошина

Самокатчик, который сбил актрису «Ленкома» Алену Митрошину отправился в аптечный пункт за медикоментами, чтобы помочь девушке. Позже 27-летнюю госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами головы.

Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на Тверском бульваре, когда актриса ехала на электросамокате по велодорожке. Внезапно с пешеходного прохода на девушку налетел молодой парень на самокате. Из-за сильного столкновения артистку отбросило на проезжую часть.

Виновник ДТП по совету толпы, набежавшей посмотреть на случившееся, пошел в аптеку за бинтами и другими лекарственными препаратами.

Прибывшая скорая помощь диагностировала актрисе множественные переломы челюсти. В настоящий момент Митрошина находится в реанимации одной из больниц Москвы.

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