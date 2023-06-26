112: пострадавшего в ДТП с дочерью актера Михаила Пореченкова планируют вывести из комы

В последнее время все внимание публики приковано к Михаилу Пореченкову. Не так давно стало известно, что 18-летняя наследница актера попала в ДТП, в результате которого пострадал молодой человек. Потерпевший получил переломы ключицы, предплечья и бедра, а также серьезную травму головы. Как сообщает Telegram-канал 112, в состоянии юноши появилась положительная динамика.

По данным источника, в ближайшее время медицинские сотрудники планируют выводить пострадавшего из комы.

Напомним, что в отношении дочери Михаила Пореченкова правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

К слову, сам актер никак не комментировал произошедшую ситуацию.

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