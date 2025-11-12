Поляк умер из-за врачей-украинцев, которые не говорили на его языке. Об этом сообщает TuWroclaw.

Во Вроцлаве к мужчине с анафилактическим шоком выехала бригада из частной диагностической лаборатории. Пациенту ввели лекарство, после чего он скончался. Врачи не знали, как вызвать скорую помощь, — они не разговаривали на польском языке.

«На Украине специализация иногда завершается за несколько месяцев. Но самое ужасное — это языковой барьер. Им не нужно говорить по-польски», — заявил доктор медицинских наук Павел Врублевский.

