Не до конца зашил: московский хирург недоделал операцию, из-за чего у пациента остановилось сердце

Московский хирург недоделал операцию, из-за чего пациент впоследствии впал в кому и умер. Родственники не могут привлечь врача к ответственности.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник пишет, что 51-летний пациент с раком поступил в больницу в июне 2021 года. Врач сделал операцию и готовил его к выписке. Однако мужчина утверждал, что плохо чувствует себя, и просил остаться в медучреждении. Несмотря на слова пациента, врач выписал его.

После этого мужчине стало хуже – семья вызвала на дом специалиста УЗИ, обследование показало жидкость в брюшной полости и густую желчь. Врач посмотрел результаты анализов и посоветовал обратиться к психиатру.

Пациенту становилось хуже, он перестал ходить. Тогда врач вернул его в больницу – там произошла остановка сердца, пациент полгода находился в коме и умер. Комиссия установила, что при первой операции врач не до конца зашил прямую кишку, случился перитонит.

Родственники хотят привлечь медика к ответственности, но пока шло расследование, для врачей декриминализировали статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет источник. Теперь в деле усматривают признаки другого состава преступления, но сроки давности истекают.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ женщине удалили часть легкого из-за ошибки рентгенолога.