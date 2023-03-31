Самарский защитник: мужчина вступился за девушку и избил кондуктора автобуса

В Самаре мужчина решил вступиться за девушку и избил кондуктора автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале RU_CHP со ссылкой на дептранс Самары.

Происшествие случилось в автобусе №41. Кондуктор потребовал оплатить проезд от пассажиров, которые вышли и зашли в городской автобус.

Отмечается, что присутствующие не обратили внимание на требование сотрудника общественного транспорта. В результате этого произошел конфликт. Пассажирка решила записать происходящее на видео. В один момент кондуктор случайно задел девушку, и один из пассажиров принялся за избиение билетера.

Органы правопорядка сейчас проводят специальные проверки, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Пострадавший кондуктор принял решение написать заявление в полицию.

Подчеркивается, что это не первая драка в общественном транспорте Самары. В этот же день кондуктор трамвая подрался с пассажиром из-за неоплаты проезда.

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