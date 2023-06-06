Самарский сидр-убийца стал причиной десятков смертей в четырех регионах: что известно о напитке

В начале июня появилась информация о массовом отравлении в нескольких регионах России. Сообщалось, что все жертвы пробовали напиток «Мистер Сидр» и после него оказывались в реанимации. На данный момент известно уже о двух десятках смертей. Другие же пострадавшие еще борются за жизнь, но находятся в критическом состоянии.

Отметим, что на данный момент зафиксированы случаи отравления в Удмуртии, Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях. По информации издания E1.ru, проблемы со здоровьем у россиян проявлялись не сразу после принятия сидра, а на следующий день. Первые симптомы были похожи на обычное похмелье, однако немного позже у людей бледнела кожа, появлялись сильные круги под глазами и даже частично терялось зрение.

Откуда появился сидр-убийца? Удалось установить, что его производством занимался предприниматель из Самары. Примечательно, что его уже ранее судили за изготовление алкоголя без документов, подтверждающих качество. Но тогда он отделался предупреждением, так как было незначительно количество продукции.

Изначально было предположение, что в сидре мог содержаться метанол. Однако эту информацию в полиции опровергли. Издание mk.ru сообщило, что предварительно экспертиза не выявила смертельно опасное вещество в напитке. Выяснение всех обстоятельств все еще продолжается. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин привал не называть то, от чего отравились люди, сидром, так как это не он. По его мнению, вместо естественного брожения в алкоголь просто добавлялся спирт. Причем «левый».

На данный момент «Мистер Сидр» изымается из магазинов во всех регионах страны. Также возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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