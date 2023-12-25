«Сама себе ничего объяснить не могу»: мать, закопавшая ребенка в сугроб, рассказала, как родила в бане

Жительница поселка Свободного в Свердловской области, которая закопала новорожденного ребенка в сугроб, рассказала, как на самом деле малыш появился на свет и почему она решила от него так избавиться. Как призналась женщина, она до сих пор не понимает, что ею двигало в тот момент. Подробности сообщает E1.ru.

Напомним, что россиянка скрывала беременность от семьи, поэтому никто даже не догадывался, что она находилась в положении. Когда же пришло время рожать, она решила не ехать в больницу, а сделать все тайно. По ее словам, ей было страшно, но она хотела, чтобы никто не узнал о рождении младенца.

Что случилось потом, сама женщина не понимает. Она отметила, что не собиралась оставлять новорожденного в снегу.

«Я не знаю, что произошло в тот момент, сама себе ничего объяснить не могу. отела родить и отказ написать, просто увезти и отказаться уже спокойно. Но мысли, чтобы с ним что-то сделать, у меня не было», - поделилась мать малыша.

В итоге мальчика удалось спасти. Его вовремя заметил дедушка. Родительницу к ребенку по-прежнему не пускают, но члены семьи не стали ее судить. Женщина отметила, что муж был в шоке, когда узнал обо всем, но сейчас общается с ней нормально.

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