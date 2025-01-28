Сама издала распоряжение: российская чиновница отдохнула в Турции за счет бюджета

Заместителя главы Кежемского района в Красноярском крае заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, 54-летняя женщина отправилась путешествовать за границу на бюджетной основе.

Чиновница в 2016 году занимала пост председателя ревизионной комиссии местной администрации, передает Telegram-канал Проспект мира. Тогда же она издала распоряжение, согласно которому работники этой самой комиссии могли возмещать себе расходы на дорогу к месту отпуска в пределах России.

В следующем году госслужащая взяла отпуск и отправилась до Адлера. Оттуда женщина полетела в турецкий Бодрум, а по возвращении возместила себе расходы в размере 200 тысяч рублей. За незаконное присвоение денег в отношении чиновницы возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что с курских чиновников требуют взыскать более 3 млрд, которые не пошли на оборону. Иск к ним направила Генпрокуратура РФ.