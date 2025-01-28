Крупное хищение и медаль за вклад в укрепление обороны: с курских чиновников требуют взыскать 3,2 млрд рублей

Миллиарды рублей были присвоены курскими чиновниками, которые отвечали за возведение фортификационных сооружений на территории региона. Об этом пишут «Известия».

В распоряжении журналистов оказался иск Генеральной прокуратуры РФ. Ответчиками по нему выступают курские чиновники, причастные к хищению средств на строительство оборонительных сооружений. Сумма иска составляет 3,2 миллиарда рублей.

Среди обвиняемых в совершении преступления — глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители и несколько комменсантов, передает Telegram-канал Осташко! Важное.

Лукин, как выяснили журналисты, получил незаконно 805 млн рублей. А в сентябре прошлого года чиновника удостоили медали «за вклад в укрепление обороны РФ». Награду ему вручил ушедший в отставку губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Ранее сообщалось, что врио главы Курской области Александр Хинштейн запретил чиновникам удалять комментарии. По его словам, госслужащие должны отвечать на любые вопросы граждан.