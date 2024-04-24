Сам дом записан на водителя: замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита»

Замминистра обороны Тимура Иванова задержали по подозрению в получении крупной взятки. После этого в Сети стали появляться сведения о дорогостоящем имуществе чиновника. Так, у него нашли особняк из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке.

Дом в одном из престижных районов Москвы был переписан на водителя, передает Telegram-канал Baza. Об этом рассказал сам мужчина, который проработал на семью Иванова 12 лет.

С самим министром водитель не контактировал, а выполнял поручения его жены. Сегодня, 24 апреля, он должен был отвезти дочек Иванова в школу с Чистого переулка. Однако потом необходимость в этом отпала.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что замминистра обороны жил как голливудский актер. Чиновник ездил на машине за 50 млн рублей и дарил жене бриллианты.