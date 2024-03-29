Россиянин захотел убить семью девушки за запрет на роман, но ошибся и поджег квартиру военного пенсионера

В Сочи военный пенсионер предотвратил убийство семьи из трех человек. Их собирался сжечь парень, которому запретили встречаться с девушкой. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 20-летний мужчина влюбился в 18-летнюю жительницу Краснодарского края. Однако ее родители выступили против их отношений. Студент не смог смириться с тем, что ему запрещают видеться с избранницей, поэтому решил действовать радикально. Он подговорил друга и утром 27 марта пошел убивать всю семью девушки, включая ее саму.

Вооружившись канистрой с воспламеняющейся жидкостью, парни подошли к квартире и подожгли дверь. Но, как выяснилось, совершили ошибку, так как их цели жили в соседних апартаментах. А та недвижимость, которую они попытались испортить, принадлежала военному пенсионеру. Мужчина вовремя среагировал и не только потушил огонь, но и задержал злоумышленников.

Обоих парней забрали в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее в Петербурге на 61-летнюю женщину напал незнакомец с тазиком и ударил ее им по голове. Она получила черепно-мозговую травму.