Салон маникюра оценил палец клиентки, который она едва не потеряла, в 15 тысяч рублей

Москвичка попала в неприятную ситуацию, посетив один из столичных салонов маникюра. После процедуры она едва не потеряла палец, а те, кто были ответственные за это, предложили клиентке скромный сертификат в размере 15 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

Женщина обратилась за услугой в декабре этого года. Во время процедуры ей травмировали палец. После этого возникла угроза потери фаланги, поэтому москвичке пришлось в экстренном порядке удалять ноготь во избежание гангрены.

Через некоторое время женщина попыталась решить этот вопрос с маникюрным салоном в досудебном порядке. Однако генеральный управляющий сети перенаправил разрешение проблемы на помощника, который, в свою очередь, предложил клиентке сертификат на 15 тысяч рублей. Таким образом в компании попытались замять дело о компенсации за вероятность остаться без пальца.

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