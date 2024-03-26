«Они шли прямо на нас»: выживший в «Крокус Сити Холле» мужчина рассказал, как столкнулся с террористами

Житель подмосковных Химок Сергей с супругой оказался среди посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта. Мужчина рассказал Kp.ru, что во время атаки они дважды практически столкнулись с террористами лицом к лицу.

По словам очевидца событий, когда началась стрельба, они с женой уже находились в зале. Пока продолжалась стрельба, супруги пролежали между рядами.

Как рассказал житель Химок, стрельба долго не прекращалась, а затем в здании начался пожар. Тогда мужчина с супругой решили выбираться.

«Выстрелы продолжались довольно долго. Мне тогда казалось, что прошло минут 15—20. <…> Я поднял голову из-за кресел и увидел, что внизу все горит. Мы закрыли нос и рот одеждой, чтобы не надышаться дымом и решили выбираться», — поделился Сергей.

Супруги бросились к центральному выходу и там чуть не столкнулись с террористами.

«Я бросил взгляд направо — идут люди. Тогда с расстояния мне показалось, что они в бронежилетах и разгрузке. Уже потом, мы поняли, что это и были террористы. До них было, наверное, метров 40. Они шли прямо на нас. Если бы мы выбежали секунд на 30 позже, то это был бы конец», — признался мужчина.

Выбежав на улицу, Сергей с женой стали пробираться через парковку к своей машине, однако там их чуть не сбил белый седан, в котором ехали террористы. Супруги не пострадали.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Группа неизвестных ворвалась в здание и открыла стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

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