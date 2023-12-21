С утренника повезли в больницу: ребенок-инвалид упал сквозь потолок

В Тобольске ребенок-инвалид упал сквозь потолок во время утренника. Мальчика сразу отвезли в больницу. Об этом сообщает Ura.ru.

Все произошло 21 декабря в доме культуры на празднике, который был организован для детей-инвалидов. По информации от источника, один ребенок остался без присмотра матери и вышел из зала. Он поднялся на технический этаж и неудачно наступил на плитку, которая не выдержала такого давления.

Мальчик провалился сквозь потолок основного зала. Медики оценивают его состояние как тяжелое. На данный момент ребенок находится в реанимации.

Сейчас в здании работают следователи. Специалисты проводят проверку по факту случившегося.

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