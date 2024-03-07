С утра каша, на обед салат: тренер раскрыл меню отравившихся в Пензе спортсменов

В Пензе более 10 детей, которые приехали на соревнования по боксу, госпитализированы из гостиницы с отравлением. Тренер команды из Нижнего Новгорода рассказал, что дети утром ели кашу и сырники.

В его команде пять пострадавших. По словам тренера, питание воспитанников было обычным.

«С утра каша овсяная, потом сырники, оладьи. На обед — первое, салат», - сообщил он телеканалу «360». Вечернее меню тренер не помнит.

В команде из Самары только у одного ребенка возникло недомогание – с остальными все в порядке. По словам тренера, питание для всех было организовано в столовой, из его воспитанников там ели не все. Тренер также избегал данного места и не в курсе того, что давали. Он думает, что у госпитализированных спортсменов ротавирус. После случившегося его команда не ела в столовой отеля.

Известно, что там уже взяли пробы воды и пищи - их проверят, чтобы установить причину отравления. Врачи подозревают кишечную инфекцию.

Ранее сообщалось об отравлении детей в самарском бассейне. Родители, присутствующие там, рассказали, что дети кашляли так, будто им не хватало воздуха.