Родители отравившихся в самарском бассейне детей рассказали об их состоянии. Их слова приводит телеканал «360».

Накануне стало известно о происшествии в бассейне отеля в Васильевке Самарской области. Там несколько детей почувствовали себя плохо после купания.

Как рассказала мать пострадавшей девочки Ольга, ее ребенку стало плохо после того, как она почувствовала странный едкий запах.

«Несколько детей начали кашлять, повыскакивали оттуда, и им будто воздуха не хватало, прокашляться не могли. Мы, взрослые, которые рядом были, почувствовали запах. Не хлорки, а какой-то кисловатый неприятный», — рассказала она.

После этого родители спустились на ресепшен и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи вкололи детям лекарство. Часть из них госпитализировали.

«Но двоим было плохо, они были в реанимации. Завтра их вроде должны перевести в обычную палату. Моя дочь и еще один четырехлетний ребенок чувствуют себя хорошо, его тоже сегодня выписывают», — рассказала Ольга.

Женщина добавила, что врачи поставили пострадавшим детям диагноз «отравление неизвестным хлорсодержащим веществом».

Ранее мы писали о том, что на Урале подростки устроили потасовку с водителем трамвая.