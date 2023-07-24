14-летнего мальчика избили в московском парке, когда он искал массовку для съемки видео

В Москве на 14-летнего мальчика напали, пока он искал массовку для съемки видеоролика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 июля. Подросток гулял в одном из парков Москвы, где повстречал блогеров. Они попросили его найти массовку для участия в съемке видеоролика, и мальчик согласился помочь.

Он подошел к другому подростку, но получил грубый ответ, что породило словесную перепалку. В какой-то момент парень набросился на 14-летнего мальчика с кулаками.

Ребенок смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом носа и закрытый перелом правой кисти. Стражи правопорядка уже начали проверку по данному факту.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге пожилая женщина выкинула в окно 800 тысяч рублей, думая, что таким образом она поможет полиции задержать преступника по кличке Хрипатый. Но деньги забрали мошенники.