Дорога в один конец: 12-летняя девочка умерла в поезде Адлер-Тюмень

В поезде Адлер-Тюмень умерла 12-летняя девочка. По данным Telegram-канала 112, еще около 30 детей госпитализировали с симптомами ОРВИ.

Как сообщает источник, в поезде находилась группа детей из 125 человек. В поезде у некоторых из них появились симптомы ОРВИ и начала подниматься температура.

Одной школьнице стало совсем плохо. В итоге она потеряла сознание и умерла.

Детей сопровождали медики: двое врачей и медсестра. Но им не удалось помочь ребенку. В Сердобске к спасению детей подключились медики РЖД. К тому моменту у четверых ребят поднялась высокая температура, еще у 30 зафиксировали признаки простуды.

В Балашове детей приняли несколько бригад корой помощи. Заболевших сняли с поезда — остальные продолжили путь домой.

Ранее в Рязани трехлетний ребенок умер после процедуры у стоматолога. Известно, что малыш посещал врача в частной клинике. Ему стало плохо дома.