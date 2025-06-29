С такой проблемой он столкнулся год назад: умерший во время матча футболист жаловался на кровотечение из носа

В Подмосковье 26-летний футболист умер во время матча. На протяжении года молодой спортсмен жаловался на регулярное кровотечение из носа, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О проблеме, с которой столкнулся игрок, рассказала его супруга. По словам вдовы, каждый день на протяжении года у молодого человека шла кровь. Врачи объясняли это сухостью в носу.

Последний раз футболист проходил медицинское обследование в феврале. Врачи не выявили у спортсмена какие-либо проблемы со здоровьем.

В день мачта игрок чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался. У скоропостижно скончавшегося футболиста остались жена и маленькая дочка.

Ранее сообщалось, что 18-летний игрок футбольной команды умер во время операции на колене. Он не хотел ложиться под нож, но сделал это для продолжения спортивной карьеры.