Пошел в полицию и исчез: на Украине мобилизовали отца девочки, которая попала под машину

На Украине сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) забрали главу семейства, который обратился в полицию за помощью. Его супруга обратилась к общественности за помощью, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

В городе Татарбунары в Одесской области сотрудница полиции за рулем авто сбила несовершеннолетнюю девочку. Сперва она даже не заметила, что произошла авария, и протащила несколько метров ребенка по дороге. Все это случилось на глазах у отца. Когда женщина-водитель осознала происходящее, то быстро пересела на пассажирское сиденье.

На следующий день мужчина пришел в полицию, чтобы дать показания. Домой он уже не вернулся. Позже супруге украинца стало известно, что его мобилизовали. Женщина настаивает, что власти сделали это незаконно.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Ярошенко сбежал из Украины из-за страха перед мобилизацией. Он выехал с разрешения Минкультуры и не вернулся.