С ним связался человек под видом мэра: аферисты выманили у актера Вадима Сафронова более 2 млн рублей

Актер Вадим Сафронов лишился крупной суммы после общения с мошенниками. Они убедили 92-летнего артиста более 2 млн рублей, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Сафронов рассказал о том, как стал жертвой мошенников. По словам актера, сначала с ним связалась женщина и сказала ждать звонка от мэра. Вскоре аферист под видом градоначальника позвонил Сафронову и убедил его оказать финансовую помощь. Деньги нужны были «для поимки неких преступников».

Через некоторое время актер снял указанную сумму со счета. Более 2 млн рублей он передал их сиделке. Она, в свою очередь, отдала курьеру. В правоохранительных органах данный инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что аферисты активизировались в России перед новогодними праздниками. Они отправляют жертвам «новогодние бонусы», открытки и видео.