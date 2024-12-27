Новогодние бонусы, открытки и видео: мошенники активизировались в России перед праздниками

Аферисты активизировались в России перед новогодними праздниками. Чаще всего они пытаются обмануть граждан с помощью рассылки уведомлений о выплатах, передает РИА Новости.

Мошенники предлагают жертвам установить специальное приложение, чтобы активировать бесплатные новогодние бонусы, а после этого получают доступ к телефону. Кроме того, жулики создают сайты, на которых крадут личные данные зарегистрированных пользователей.

Перед праздниками от аферистов можно получить «новогодние открытки» и видео в мессенджерах. После того как человек их открывает, на устройстве активируется шпионское программное обеспечение.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества. Злоумышленники стал обманывать жертв под видом доставки цветов.